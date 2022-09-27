Минобороны не станет требовать возвращения покинувших страну россиян | 360°

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Минобороны не станет требовать возвращения покинувших страну россиян

Минобороны РФ не запросит принудительное возвращение россиян у других стран

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Министерство обороны России в рамках проводимой частичной мобилизации не обращалось к Грузии, Казахстану, Армении или другим странам по вопросу вероятного принудительного возвращения россиян. Об сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Минобороны не передавало в другие страны обращения о принудительном возвращении покинувших Россию граждан после начала частичной мобилизации, таких планов нет», — заявили в министерстве.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации, в ряды ВС РФ призовут отслуживших срочную службу в соответствии с их военно-учетной специальностью.

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Ранее Министерство обороны показало кадры отправки первой группы мобилизованных из Мурманской области в Санкт-Петербург, где они пройдут первичную подготовку.

Братья из Балашихи рассказали «360», что они с энтузиазмом восприняли новость о частичной мобилизации и присоединятся к войскам, когда придет повестка.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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