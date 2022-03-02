Минобороны РФ отчиталось о выведении из строя телевышки в Киеве

Россия пресекла информационные атаки и вывела из строя телевышку в Киеве. Жилые дома не пострадали. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев», — рассказал Конашенков. Его процитировал «Интерфакс».

Удары были нанесены 1 марта. О них Минобороны РФ предупреждали заранее. Также 2 марта в Министерстве обороны РФ сообщили об взятии под полный контроль Херсона.

Россия с 24 февраля проводит специальную венную операцию на Украине. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, остановка геноцид и издевательств над жителями Донбасса. Ранее, 21 февраля, российский президент заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.