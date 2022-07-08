Минобороны РФ опубликовало архивные документы об освобождении Одессы в ВОВ

Минобороны России запустило новый мультимедийный исторический раздел об освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны. Он получил название «Одесса обрела свободу».

В разделе указано, что Одесская наступательная операция 1944 года проходила с 26 марта по 14 апреля. Она началась с освобождения Николаева, стала крупным успехом красноармейцев по разгрому приморской группировки немецко-фашистских сил между реками Южный Буг и Днестр.

В новом разделе можно ознакомится с документами об освобождении города, донесениями и журналами боев. Также там можно изучить наградные материалы с описанием подвигов советских военных, учетные карточки воинских захоронений. В мультимедийном разделе есть и документы, которые свидетельствуют о преступлениях нацистского режима, среди которых есть выписки из дневников румынских военнопленных.

В июне Минобороны РФ запустило исторический раздел «Герои первых дней Великой войны». Из опубликованной серии архивных документов следует, что гитлеровцы хотели вывозить хлеб в Европу с оккупированных территорий СССР, тем самым обрекая местное население на гибель.