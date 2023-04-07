Общество 07 апреля 2023, 15:28 Минобороны РФ назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве МО: цели программ США указывают на идею создания вокруг России плацдарма для НАТО Unsplash

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США рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил НАТО, о чем свидетельствуют цели их биологических программ. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам военного, Пентагон занимается финансированием проектов двойного назначения. Средства распределяются посредством Украинского научно-технический центра (УНТЦ) и Международного научно-технического центра (МНТЦ). При этом целью этих программ является защита США и их союзников.

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«Это в очередной раз подтверждает, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО», — сказал Кириллов.

Он указал, что Запад навязывает финансирование военно-биологических программ, что подрывает биологический суверенитет государств. Это наглядно показывает пример Украины, подчеркнул Кириллов.

Кириллов также сообщил, что США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине. При этом она получила другое название. Сделано это было для того, чтобы скрыть истинный характер проводимых им работ.