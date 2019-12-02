«Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий „лагеря беженцев“ мошенниками из „Белых касок“; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», — пояснил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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В публикации американского издания, по его словам, особое внимание уделяется огромным усилиям, которые журналисты NYT потратили для «расшифровки» в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии. В связи с этим он повторно напомнил, что все координаты целей бомбардировщиков, как и доклады о выполнении заданий, не передаются при помощи голоса в открытом радиоэфире.

Он подчеркнул, что все остальные «псевдодоказательства» примитивны и просто притянуты.

«Следует также особо подчеркнуть, — отметил он, — что, по „совпадению“ в минувшую среду, 27 ноября, за несколько дней до опубликования материала, ранее прославившаяся фейками британская „Сирийская обсерватория по правам человека“ неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой NYT о совместном проведении „расследований“ военных преступлений в Сирии», — отметил генерал.

В связи с этими данными он подчеркнул, что в прошлый раз российское ведомство выражало сожаление, что серьезное американское издание стало жертвой манипуляций «Белых касок», в этот раз такой реакции не будет — ведь обе стороны действовали по обоюдному согласию.