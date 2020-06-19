Минобороны РФ будет проводить удаленно набор в военные академии

По данным издания, с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, которые прошли предварительный конкурсный отбор, примут участие во вступительных экзаменах в 15 вузах Министерства обороны. Их будут оценивать удаленно по индивидуальным методикам с помощью систем видео-конференц-связи. Отмечается, что удаленный отбор пройдут свыше полторы тысячи офицеров.