Минобороны рассказало о создании автомобильных войск в России

День военного автомобилиста отмечают в России 29 мая. Это праздник армейских водителей и всех тех, кто связан с организацией применения и обслуживанием автомобильной техники ВС РФ.

Автомобильные войска выполняют задачи и в военное, и в мирное время. Ежедневно в Вооруженных силах выходит в рейс больше двух тысяч автомобилей. Объем грузов, который ежегодно перевозится воинским автомобильным транспортом, превышает 3,5 миллиона тонн, рассказали в Минобороны РФ.

Первая учебная военная автомобильная рота была создана 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге. Эта дата считается днем образования автомобильных войск.

Этот вид войск выполняет воинские автомобильные перевозки личного состава, осуществляет подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств, которые нужны для ведения военных действий. Также автомобильные войска занимаются эвакуацией раненых, больных, а также вооружения и военной техники.

«Военные события и конфликты последних лет <…> подтверждают, что военные автомобилисты с честью выполняют свой воинский долг по обеспечению безопасности России», — заключили в ведомстве.