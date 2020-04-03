Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

Минобороны России рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения нынешней столицы Словакии города Братиславы от немецко-фашистских оккупантов во Время второй мировой войны.

Рассекреченные документы разместили на интернет-портале Минобороны России, где появился новый мультимедийный раздел «Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации».

Источник фото: Минобороны России

«Посетители интернет-портала смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами — боевыми сводками с фронтов, шифрограммами, политдонесениями, наградными листами и фотоматериалами», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

В материале уточняется, что освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков началось в апреле 1945 года войсками 2-го Украинского фронта.

В ходе освобождения Братиславы военнослужащие Красной Армии проявили беспримерное мужество и героизм, о чем свидетельствуют наградные документы, представленные в разделе, говорится в сообщении.

В феврале в есть годовщины освобождения Будапешта Министерство обороны России создало специальный отдельный раздел, где обнародовало архивные секретные документы.