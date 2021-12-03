Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой 1941 года

Минобороны рассекретило архив, посвященный контрнаступлению Красной армии зимой 1941 года. Документы опубликованы на сайте в разделе «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается».

Среди прочих документов министерство впервые опубликовало карту Генштаба Красной армии с замыслом контрнаступления, а также приказы 1-й ударной и 20-й армий. В архиве можно, кроме того, посмотреть журналы боевых действий, оперативные сводки.

Опубликованы документы, рассказывающие о планах по созданию инженерных укреплений и препятствий, которые не должны были допустить захвата Москвы с севера. К примеру, в Дмитровском районе для этого планировали создать искусственную водную преграду.

«Вся эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название „Московская зона обороны“, которая, по замыслу Верховного главнокомандующего товарища Сталина, превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать, обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар», — рассказал автор статьи «Год разгрома немцев под Москвой».

Эта статья тоже носила гриф секретности и стала доступна для изучения лишь недавно.