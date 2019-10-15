  • Минобороны предложило ввести новый праздник

    15 октября 2019, 04:03

    Александра Каширина

    Министерство обороны России выступило с инициативой отмечать новую памятную дату — День Русской Америки. Об этом сообщает РБК.
    Минобороны предложило ввести новый праздник

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    Праздник предполагается посвятить успехам русско-американского сотрудничества в гуманитарной сфере, а также в сфере культуры. Такой праздник только пойдет на пользу отношениям между двумя странами, считают в военном ведомстве.

    Дата была выбрана не случайно — в этот день в 1799 году по приказу российского императора Павла I была учреждена Российско-американская колониальная торговая компания, которая была инструментом по освоению и колонизации Нового Света.

    Полугосударственная компания, чьими акционерами всегда были представители и царской семьи, получала доход от промыслов и торговли на северо-западе Америки, на которые имела монополию.

    Благодаря ей, Российская империя смогла укрепить оборону в этом регионе, расширить инфраструктуру на Дальнем Востоке. Компания проводила также свои исследования и отправляла экспедиции.

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    Источник фото: Wikipedia

    С этой компанией связаны первые в истории России попытки установить торгово-экономические отношения с Японией.

    Если инициатива будет одобрена, то праздник появится на календаре уже в 2020 году.