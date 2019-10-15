Минобороны предложило ввести новый праздник

Товарооборот между США и РФ вырос до $13,8 млрд Подробнее

Праздник предполагается посвятить успехам русско-американского сотрудничества в гуманитарной сфере, а также в сфере культуры. Такой праздник только пойдет на пользу отношениям между двумя странами, считают в военном ведомстве.

Дата была выбрана не случайно — в этот день в 1799 году по приказу российского императора Павла I была учреждена Российско-американская колониальная торговая компания, которая была инструментом по освоению и колонизации Нового Света.

Полугосударственная компания, чьими акционерами всегда были представители и царской семьи, получала доход от промыслов и торговли на северо-западе Америки, на которые имела монополию.

Благодаря ей, Российская империя смогла укрепить оборону в этом регионе, расширить инфраструктуру на Дальнем Востоке. Компания проводила также свои исследования и отправляла экспедиции.

Источник фото: Wikipedia

С этой компанией связаны первые в истории России попытки установить торгово-экономические отношения с Японией.

Если инициатива будет одобрена, то праздник появится на календаре уже в 2020 году.