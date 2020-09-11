Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых отравляющих веществ

Министерство обороны России предложило исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к продаже на территории страны. В ведомстве пояснили, что запрет больше не имеет смысла — все запасы химического оружия уничтожили.

Проект указа опубликовал на портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке Минобороны отметило, что реализацию химического оружия запрещает международная Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, к которой Россия присоединилась в 1997 году.

Из-за этого все запасы, которые хранились на территории страны, уже уничтожили. А значит, нет смысла держать боевые отправляющие вещества в перечне запрещенных к реализации.

Изменения предложили внести в указ президента, который был издан в 1992 году, — до того, как Россия вступила в конвенцию. Кроме этого изменения, Минобороны предложило внести в документ запчасти и комплектующие к средствам защиты от токсичных химикатов. Авторы уверены, что запрет на их продажу поможет усилить контроль за их оборотом.