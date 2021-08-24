Минобороны предложило правила для учета результатов военной интеллектуальной деятельности

Учет реестра результатов интеллектуальной деятельности, связанных с обеспечением обороны и безопасности, нужно вести по-новому. Предложения от Минобороны появились на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предложило включать в реестр секреты производства, которые были получены в рамках государственных программ или при выполнении гособоронзаказа, а также собственные разработки ведомств.

По предварительным данным, в перечне будет содержаться информация о секрете производства, его краткое описание, данные о месте его использования, правообладателе, источнике финансирования и другие сведения.

«Создание реестра также обусловлено необходимостью обеспечения правовой охраной технических решений, не содержащих сведений, составляющих гостайну, но имеющих ограничительную пометку „для служебного пользования“, в качестве секрета производства (ноу-хау)», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что реестр должен предоставлять данные по запросу заинтересованных лиц для использования при выполнении, например госконтрактов.