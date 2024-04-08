Общество 08 апреля 2024, 12:58 Минобороны помогло бороться с сильными паводками в регионах России Минобороны оказало помощь в борьбе с паводком в Оренбургской области РИА «Новости»

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Минобороны России по просьбе губернатора Оренбургской области оказало помощь жителям региона в борьбе с паводками на реках Урал и Елшанка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Орск для оказания помощи в борьбе с паводками прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Военнослужащие выполнят подвоз питьевой воды и грунта к поврежденной дамбе, а также примут участие в эвакуации местного населения в безопасные районы.

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Всего к работам привлекли свыше 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Также личный состав Ясненского ракетного соединения задействуют при укреплении береговой линии рек в Оренбургской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин заслушал доклады по ситуации с паводками в регионах. Песков подчеркивал, что положение дел требует напряженной работы со стороны местных властей.