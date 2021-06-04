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    04 июня 2021, 09:06

    Минобороны показало секретные документы по освобождению Латвии

    Наза Салех Захи

    Министерство обороны России опубликовало секретные документы. В мультимедийном разделе «Жить в памяти и сердцах!» проекта «Без срока давности» есть сообщения, рапорты, донесения, датированные осенью 1944 года. Они проливают свет на детали Прибалтийской операции Красной армии.

    Минобороны показало секретные документы по освобождению Латвии

    Наступление на Рижском направлении началось в сентябре 1944 года. Операция считалась одной из крупнейшей. Уже спустя месяц — 24 ноября 1944 года — советские солдаты освободили Ригу от фашистов. Тогда жители Латвии чествовали красноармейцев как героев.

    На сайте latvia44.mil.ru указаны факты, которые вновь говорят о решающей роли, которую советские бойцы сыграли в освобождении Прибалтики. В борьбе за Латвию свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев. На территории этой страны находятся более 360 братских могил.

    Однако в последние годы в Латвии часто стали фиксироваться факты надругательства над памятниками героям. Известны истории вандализма в Елгаве, Саласпилсе, Лимбажи. Маргиналов нередко поддерживают местные власти.