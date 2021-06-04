Минобороны показало секретные документы по освобождению Латвии

Министерство обороны России опубликовало секретные документы. В мультимедийном разделе «Жить в памяти и сердцах!» проекта «Без срока давности» есть сообщения, рапорты, донесения, датированные осенью 1944 года. Они проливают свет на детали Прибалтийской операции Красной армии.

Наступление на Рижском направлении началось в сентябре 1944 года. Операция считалась одной из крупнейшей. Уже спустя месяц — 24 ноября 1944 года — советские солдаты освободили Ригу от фашистов. Тогда жители Латвии чествовали красноармейцев как героев.

На сайте latvia44.mil.ru указаны факты, которые вновь говорят о решающей роли, которую советские бойцы сыграли в освобождении Прибалтики. В борьбе за Латвию свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев. На территории этой страны находятся более 360 братских могил.

Однако в последние годы в Латвии часто стали фиксироваться факты надругательства над памятниками героям. Известны истории вандализма в Елгаве, Саласпилсе, Лимбажи. Маргиналов нередко поддерживают местные власти.