Минобороны показало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны

Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году Подробнее

Материалы Центрального архива появились в разделе «Хрупкий мир на пороге войны» по случаю 80-летия подписания договора о ненападении между СССР и Германией, также известного как пакт Молотова-Риббентропа. Опубликованные материалы позволяют составить подробную картину о событиях, предшествовавших войне, и ее раннем периоде.

Источник фото: Минобороны

Широкая аудитория впервые получила возможность прочитать доклад начальника Генштаба Красной армии Бориса Шапошникова от 1938 года Наркому обороны страны Клименту Ворошилову об обстановке, которая складывалась в Европе и на Дальнем Востоке.

В своем докладе Шапошников рассматривал действия фашистского блока — Германии и Италии, а также поддерживавших их Польши и Японии.

Рассекреченные документы подтверждают, что в преддверие войны Москва не раз выступала с резкой критикой политики Германии в Европе и призывала создать международную коалицию, чтобы противостоять угрозе.

Источник фото: Минобороны

«Публикация рассекреченных документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — заключили в Минобороны.