  • Минобороны показало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны

    09 сентября 2019, 03:00

    Мария Борисова

    Российское Минобороны рассекретило уникальные документы о событиях начала Второй мировой войны. Об этом сообщило издание «Ura.ru».

    Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году

    Подробнее

    Материалы Центрального архива появились в разделе «Хрупкий мир на пороге войны» по случаю 80-летия подписания договора о ненападении между СССР и Германией, также известного как пакт Молотова-Риббентропа. Опубликованные материалы позволяют составить подробную картину о событиях, предшествовавших войне, и ее раннем периоде.

    Минобороны показало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны | Изображение 1
    Источник фото: Минобороны

    Широкая аудитория впервые получила возможность прочитать доклад начальника Генштаба Красной армии Бориса Шапошникова от 1938 года Наркому обороны страны Клименту Ворошилову об обстановке, которая складывалась в Европе и на Дальнем Востоке.

    В своем докладе Шапошников рассматривал действия фашистского блока — Германии и Италии, а также поддерживавших их Польши и Японии.

    Рассекреченные документы подтверждают, что в преддверие войны Москва не раз выступала с резкой критикой политики Германии в Европе и призывала создать международную коалицию, чтобы противостоять угрозе.

    Минобороны показало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны | Изображение 2
    Источник фото: Минобороны

    «Публикация рассекреченных документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — заключили в Минобороны.