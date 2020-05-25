    25 мая 2020, 10:32

    Минобороны показало работу полевого госпиталя в Дагестане

    Александра Ломейко

    В дагестанском Буйнакске развернули многопрофильный полевой госпиталь. Его медики уже начали принимать первых пациентов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

    У специалистов госпиталя есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, УЗИ и рентген. Для исследований больницу обеспечили ПЦР-лабораторией и необходимыми реагентами.

    «Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19», — подчеркнули в военном ведомстве.

    Людям назначают лечение и помещают под присмотр квалифицированного медицинского персонала.

    В Буйнакск отправили личный состав медицинского подразделения одного из соединений Южного военного округа. Госпиталь развернули в течение суток.

    Минздрав Дагестана рассчитывает закрыть потребность республики в лекарствах в ближайшее время. В регион уже направили все необходимые препараты, а количество тестов на коронавирус собираются увеличить втрое.