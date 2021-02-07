Минобороны показало полет бомбардировщика Ту-95МС из ядерной триады
«Кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения в Амурской области. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», — рассказали в Минобороны.
На записи видны моменты взлета и посадки стратегических ракетоносцев, а также их полет.
Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Данные воздушные суда предназначены для поражения целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
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