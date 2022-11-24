Общество 24 ноября 2022, 08:57 Минобороны показало кадры возвращения на родину 35 российских военнопленных Минобороны РФ: 35 российских военнопленных доставили в Москву для лечения и реабилитации РИА «Новости»

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Минобороны РФ показало видео возвращения 35 российских военнопленных. Бойцов удалось освободить благодаря переговорам с украинской стороной.

Российских военных доставили в Москву самолетами ВКС РФ. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

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Военнослужащий Анатолий рассказал, что провел в плену два месяца. По его словам, пленные спали в казармах, после раннего подъема они работали на улице.

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«Некоторых с простреленными коленями заставляли ходить, ползти. У человека прострелено колено, а ему говорят: иди, ползи как хочешь», — сказал Анатолий.

Другой пленный — Игорь — попал в лагерь в Львовской области, в котором не было никаких условий: было холодно, одежды не хватало.

«Давали кипяток, как утке приходилось глотать. А не доел, так не доел. Как увидел российскую форму, думаю: слава богу, этот кошмар закончился», — добавил Игорь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расследовании убийства российских пленных солдат бойцами ВСУ на Украине.