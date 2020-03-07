Минобороны опубликовало фотографии жен полководцев

В честь международного Женского дня Министерство обороны опубликовало фотоснимки жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны. Фотографии предоставлены из семейных и личных архивов.

В рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы», ведомство поделилось уникальными фото в разделе «Хранившие семейное тепло», который посвящен женщинам великих полководцев.

В частности, в разделе можно увидеть семейные фото дважды Героя Советского Союза, кавалера семи орденов Ленина, Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна со своей женой Тамарой Амаяковной.

Источник: Минобороны России

Групповые снимки заместителя главнокомандующего Северной группы войск генерал-полковника Кузьмы Петровича вместе с маршалом Константином Рокоссовским, генералами, старшими офицерами и их женами.

Источник фото: Минобороны России

Ранее Минобороны России показало нигде неопубликованные фотографии советских полководцев, сделанные во время операций по освобождению Европы от нацизма.