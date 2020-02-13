Минобороны опубликавало засекреченные файлы по Будапешту

13 февраля 1945 завершилась стратегическая операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов Совестких войск. Непрерывные бои продолжались 108 дней, в результате которых советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу — Будапешт.

Источник фото: пресс-служба Минобороны

В честь памятной даты, ведомство создало специальный раздел, который содержит уникальные документы из архива фондов Центрального военного ведомства. Рассекречены постановления и приказы, заметки, донесения, вырезки из газет и архивные фотографии.

Раздел содержит много документов, которые подтверждают героизм советских солдат и офицеров. Так, бойцы командира взвода управления 12-й батареи 4-го дивизиона лейтенанта Ивана Никульникова уничтожили 185 гитлеровцев, а лейтенант лично убил 35 вражеских солдат.

Источник фото: пресс-служба Минобороны

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