Минобороны опровергло смерть пострадавшего от руки солдата-срочника в Забайкалье

Ранее в СМИ распространилась информация, что в больнице скончался 19-летний Евгений Графов. Он является одним из двух пострадавших солдат, которые выжили при атаке срочника Рамиля Шамсутдинова. Второй раненый — Владислав Шпак.

Представители Минобороны отметили, что состояние обоих сейчас стабильное. Им в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Шамсутдинов, по версии следствия, 25 октября открыл огонь по сослуживцам в части 54160 в Забайкальском крае. Это произошло после смены караула. В результате случившегося восемь человек погибли, двое получили ранения.

Подозреваемого арестовали спустя два дня. Его заключили под стражу до 27 декабря. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц. Ему назначена психологическая экспертиза. Она пройдет в Москве.

Отец молодого человека связал случившееся с дедовщиной. Однако начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения Николай Баев рассказал, что Шамсутдинов не жаловался на плохое обращение в части. По его словам, парень запомнился как спокойный и неконфликтный.