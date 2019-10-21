Минобороны опровергло нештатную ситуацию на учениях «Гром-2019»

Ранее газета со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону Чижа, а не два.

Западные СМИ: Россия показала свои мускулы на учениях «Гром-2019» Подробнее

Дело в том, что пуск ракеты с подлодки «Рязань» планировался, но его отменили по техническим причинам, добавили в Минобороны.

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки „Рязань“, полученную непосредственно перед пуском, мы приняли решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ „Гром“», — добавили в военном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что учения проводились, чтобы проверить систему боевого управления вооруженными силами, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках российских стратегических учений «Гром-2019» 17 октября. Руководил ими президент России Владимир Путин.