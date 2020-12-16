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    16 декабря 2020, 20:25

    Минобороны опровергло окружение российских миротворцев в Карабахе

    Кирилл Фролов

    Сообщения о том, что азербайджанские военные окружили группу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны России.
    Минобороны опровергло окружение российских миротворцев в Карабахе

    «Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил, что азербайджанские войска окружили российских миротворцев на участке сел Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

    Пашинян рассказал, что азербайджанская армия взяла в плен десятки армянских военнослужащих. Это подтвердили в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

    «По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении», — сообщил премьер-министр.

    По его данным, в районе существует проблема со связью, в том числе и у российских миротворцев, и там «сложилась определенная кризисная ситуация».