24 июня 2023, 09:23
Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»
Минобороны опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»
Министерство обороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», — подчеркнули в министерства.
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В пресс-службе обратили внимание, что уже ряд участников из нескольких отрядов ЧВК уже осознал ошибку и обратился за помощью, чтобы вернуться в пункты постоянной дислокации.
«Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь», — призвали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что гарантируют безопасность участникам частной военной компании.
Минобороны РФ
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