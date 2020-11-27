Минобороны напомнило Германии, к чему может привести диалог с Россией с позиции силы
«Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге „хорошая позиция германской внешней политики“ вести диалог „с позиции силы“ в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Генерал-майор добавил, что в последнее время высказывания некоторых немецких политиков «напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда». Крамп-Карренбауэр своим призывом показала неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.
Накануне руководитель военного ведомства выступила в бундестаге. Она заявила, что с Россией по вопросу разоружения нужно разговаривать с позиции силы, пишет RT. По словам Крамп-Карренбауэр, «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики и так должно остаться» в будущем.