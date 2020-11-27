Минобороны напомнило Германии, к чему может привести диалог с Россией с позиции силы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией нужно вести диалог о разоружении с позиции силы. Минобороны сначала не комментировало этот призыв в надежде, что немецкие политики поправят министра. Этого не произошло, поэтому в российском военном ведомстве напомнили ФРГ, чем заканчивается такая риторика.

«Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге „хорошая позиция германской внешней политики“ вести диалог „с позиции силы“ в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор добавил, что в последнее время высказывания некоторых немецких политиков «напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда». Крамп-Карренбауэр своим призывом показала неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Накануне руководитель военного ведомства выступила в бундестаге. Она заявила, что с Россией по вопросу разоружения нужно разговаривать с позиции силы, пишет RT. По словам Крамп-Карренбауэр, «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики и так должно остаться» в будущем.