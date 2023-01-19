Общество 19 января 2023, 23:01 Минобороны наградило российских журналистов РИА «Новости»

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Российских журналистов наградили медалями «За укрепление боевого содружества». Церемонию провел замминистра обороны Николай Панков, сообщили на сайте военного ведомства.

Награждение журналистов приурочили ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Заместитель министра вручил медали тем, кто освещает деятельность российской армии.

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«Именно вам приходится быть в гуще главных событий специальной военной операции, бок о бок с нашими военнослужащими. Профессионально освещать самые важные и сложные темы, волнующие наше общество. Все это — ваша повседневная работа», — отметил Панков.

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Он добавил, что главной составляющей профессии является личная ответственность за объективность информации. Медали получили операторы Первого канала Сергей Кузнецов и Никита Севастьянов, «России 1» Станислав Еловский, РЕН ТВ Андрей Макаренко, RT Александр Жуков, а также фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Илья Питалев.

Еще на церемонии вручали медали «Константин Симонов». Их удостоились продюсер «России 24» Дмитрий Евдокимов, операторы «ТВ Центра» Николай Карбанов и «Звезды» Андрей Подгорнов.