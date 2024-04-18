Общество 18 апреля 2024, 15:07 Минлесхоз: пожароопасный сезон объявили в лесах Нижегородской области 17 апреля

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Пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области официально объявили 17 апреля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В период повышенной угрозы сотрудников ведомства переводят на усиленный режим работы. На соответствующих станциях устанавливают круглосуточное дежурство. Спасатели находятся в полной готовности.

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Так, пожароопасный сезон уже начался на территории Арзамасского, Бутурлинского, Вачского, Сосновского и Шатковского лесничеств.