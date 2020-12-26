Минкультуры сообщило о нарушениях в работе МХАТа имени Горького

В деятельности Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького выявлены серьезные нарушения. Материалы проверки Министерства культуры России направлены в генпрокуратуру.

В сообщении на сайте министерства отмечается, что в октябре текущего года Минкультуры завершило комплексную проверку деятельности МХАТа за 2018–2019 годы и январь–июнь 2020 года.

«Проверкой выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта Президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Художественному руководителю Театра Эдуарду Боякову Минкультуры поручило устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Также уточняется, что материалы проверки направлены в Генпрокуратуру России для рассмотрения и принятия решения.