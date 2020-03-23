Минкультуры рекомендовало кинотеатрам закрыться. Они послушают?

Всем российским кинотеатрам рекомендовали приостановить работу. Приказ уже подписали в Министерстве культуры и разослали в регионы. Руководитель PR-службы объединенной киносети «Формула Кино / Синема Парк» Артем Саргсян рассказал «360», последует ли компания советам ведомства.

Саргсян заметил, что подписанный Ольгой Любимовой документ формально «не является достаточно законным основанием для того, чтобы приостановить функционирование [кинотеатров] для посетителей с 23 марта».

«В сложившейся ситуации кинотеатры сети ждут прямого запрета на федеральном уровне, а не рекомендаций. В таком случае это будет признано форс-мажором и поможет урегулировать ситуацию с арендодателями и выплатой зарплат персоналу», — пояснил представитель киносети.

Оценивать возможные убытки в компании пока не берутся и займутся этим позже. Сейчас ситуация быстро и довольно непредсказуемо меняется.

«Весь кинобизнес сейчас должен действовать сообща, чтобы вернуть кинопоказ как минимум на уровень 2019 года. А это будет не так просто», — заметил Артем Саргсян.

Он заметил, что безопасность гостей, посещающих кинотеатры сети, является одной из приоритетных задач «Формулы Кино / Синема Парка».

Министр культуры Ольга Любимова подписала 22 марта документ, в котором идет речь о приостановке деятельности организаций, которые осуществляют «публичную демонстрацию фильмов».

Им рекомендовали закрыться с 23 марта в связи с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса.

С 19 марта в России ввели режим повышенной готовности. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменили, а образовательные учреждения перевели на удаленный режим работы.