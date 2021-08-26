Минкомсвязь пообещала отразить национальное многообразие России на «Госуслугах» после скандала с расизмом

Национальное многообразие России будет отражено на сайте гослуслуг после расистского скандала. Об этом заявила пресс-секретарь Минкомсвязи Анна Ахмадиева.

В беседе с изданием «Подъем» она подтвердила, что формулировки в брендбуке, на который обратили внимание пользователи Сети, были некорректными. Минкомсвязь выпустит новое руководство и обновит портал.

«Брендбук „Госуслуг“ был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом „Госуслуг“, мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном», — рассказала Ахмадиева.

Гайдлайн появится уже в ближайшее время. Ахмадиева добавила, что обсуждаемый в интернете брендбук старый. На сайте госуслуг висят рисованные образы. Ресурс обещают перезапустить в мае.

Ранее пользователи Сети нашли в руководстве по использованию бренда сайта госуслуг, которое составило Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, своеобразные требования. В частности, там говорилось о необходимости избегать образов людей неславянской внешности.