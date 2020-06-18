Минкомсвязи подготовило план цифровизации госуслуг. Появятся «суперсервисы»

Минкомсвязи подготовило план ускоренной цифровизации государственных услуг в России. Ведомство объявило об активной работе над «суперсервисами».

Как стало известно газете «Коммерсант», Минкомсвязи составило и отправило в правительство план цифровой трансформации системы государственного управления. Он включает работу над «суперсервисами». Они позволят не только подавать заявления онлайн, но так же электронно получать и саму услугу.

По оценкам Минкомсвязи, уже в 2020 году можно будет обеспечить 10% массовых социально значимых услуг на портале «Госуслуги». Это позволит перевести 5% всех обращений в электронный формат.

В плане на 2020 год перечислены «суперсервисы» по 10 направлениям: рождение ребенка, социальная поддержка, трудовые отношения, пенсия, инвалидность, утрата близкого человека, цифровое исполнительное производство, здоровье, поступление в вуз, строительство.

Их запуск будет постепенным. Например, в Тульской и Ленинградской областях введут электронную регистрацию рождения ребенка онлайн, без необходимости посещать органы ЗАГС. С помощью суперсервиса «Мое здоровье» можно будет оформить цифровой полис ОМС.

Еще одним важным направлением работы на 2020 год станет «систематизация и инвентаризация данных» в госорганах.