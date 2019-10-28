Минкомсвязи: «Останкино» продолжит вещание, несмотря на долги Первого канала

Телецентр «Останкино» не будет прерывать эфир из-за долгов Первого канала, сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Министерство взяло под контроль ситуацию.

СМИ: гендиректор «Останкино» предупредил о сбоях в работе телецентра Подробнее

«Нам известно об этой ситуации. Задолженность Первого канала перед „Останкино“ имеется, вещанию ничего не угрожает», — сказал Волин в беседе с Ura.ru. Он отказался назвать размер долга.

В комментарии РИА «Новости» министр также подтвердил, что перебоев в вещании не будет, а ведомство взяло на контроль ситуацию. Еще один источник агентства сообщил, что телецентр попробует решить проблемы в досудебном порядке. Он также уточнил, что видеообращение гендиректора «Останкина» распространили внутри компании для сотрудников.

В «Общественном телевидении России» (ОТР) отказались комментировать ситуацию, так как официального уведомления от главы телецентра Михаила Шубина не получали. «360» также направил запросы в остальные телекомпании, работающие с «Останкином».

Ранее «Ведомости» сообщили, что глава телецентра Михаил Шубин записал видео, на котором рассказал о проблемах телецентра. Первый канал задолжал приличную сумму, из-за которой придется сократить штат «Останкина». Также могут возникнуть технические неполадки и сбои в эфире. Первый канал ответил «Ведомостям», что устранит задолженность в соответствии с договорными обязательствами.