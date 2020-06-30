Минкомсвязь удалила данные россиян, которые собирала для цифровых пропусков

Минкомсвязь удалила данные россиян, которые собирала для оформления цифровых пропусков. Их необходимо было получить, чтобы передвигаться по улицам в разгар пандемии коронавируса.

Об этом рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев, его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что ведомство удалило данные жителей только тех регионов, в которых ограничения из-за коронавируса уже отменили.

Минкомсвязь запустило приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», через которое россияне могли оформить цифровой пропуск. В различных регионах страны их сделали обязательными из-за распространения коронавируса нового типа.

Чтобы получить пропуск, гражданин должен был заполнить специальную анкету с личными данными. После этого он получал индивидуальный QR-код, время действия которого изменялось в зависимости от цели выхода из дома. Кроме того, через приложение можно было также заполнить анкету регистрации лицам, которые должны были соблюдать карантин, а также ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля при прибытии в РФ.

Это приложение действовало только для жителей регионов страны, в Москве работал собственные ресурсы для оформления цифровых пропусков.