Минкомсвязь удалила данные россиян, которые собирала для цифровых пропусков
Об этом рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев, его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что ведомство удалило данные жителей только тех регионов, в которых ограничения из-за коронавируса уже отменили.
Минкомсвязь запустило приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», через которое россияне могли оформить цифровой пропуск. В различных регионах страны их сделали обязательными из-за распространения коронавируса нового типа.
Чтобы получить пропуск, гражданин должен был заполнить специальную анкету с личными данными. После этого он получал индивидуальный QR-код, время действия которого изменялось в зависимости от цели выхода из дома. Кроме того, через приложение можно было также заполнить анкету регистрации лицам, которые должны были соблюдать карантин, а также ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля при прибытии в РФ.
Это приложение действовало только для жителей регионов страны, в Москве работал собственные ресурсы для оформления цифровых пропусков.