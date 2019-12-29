Минкомсвязь начала проверку после сообщений об утечке личных данных с портала госуслуг

СМИ сообщили об утечке данных пользователей портала госуслуг. После этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало проверку.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента (об утечке личных данных — прим. ред.), изложенного в СМИ, начата проверка», — сообщили «360» в пресс-службе ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесян сообщил, что личные данные пользователей портала госуслуг, которые живут в ХМАО, оказались в открытом доступе.

«В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа», — приводит издание слова собеседника. Оганесян добавил, что утечка произошла из-за ошибки конфигурирования сервиса.

В Сеть якобы попали фамилии и имена людей, их СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты и информация о детях.