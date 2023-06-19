19 июня 2023, 18:29
Минюст признал невозможность признания «Ельцин-центра» иноагентом
Депутат Альшевских: признание «Ельцин-центра» иноагентом невозможно
Министерство юстиции не имеет полномочий на проверку «Ельцин-центра», а также организацию невозможно признать иноагентом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», — указано в ответе ведомства на запрос парламентария.
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Заместитель министра юстиции Олег Свириденко ранее заявил, что Минюст проверит «Ельцин центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Соответствующей информацией Свириденко поделился на вопрос депутата Альшевского о расследовании фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе того, что в екатеринбургском «Ельцин-центре» проходили проверки.
Ельцин-центр создали в 2008 году в Екатеринбурге. Основная его задача является сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина.
Россия
Иноагенты
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