Общество 19 июня 2023, 18:29 Минюст признал невозможность признания «Ельцин-центра» иноагентом Депутат Альшевских: признание «Ельцин-центра» иноагентом невозможно РИА «Новости»

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Министерство юстиции не имеет полномочий на проверку «Ельцин-центра», а также организацию невозможно признать иноагентом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», — указано в ответе ведомства на запрос парламентария.

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Заместитель министра юстиции Олег Свириденко ранее заявил, что Минюст проверит «Ельцин центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Соответствующей информацией Свириденко поделился на вопрос депутата Альшевского о расследовании фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе того, что в екатеринбургском «Ельцин-центре» проходили проверки.

Ельцин-центр создали в 2008 году в Екатеринбурге. Основная его задача является сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина.