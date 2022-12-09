Общество 09 декабря 2022, 21:05 Минюст внес в список иноагентов экс-участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова Минюст объявил иноагентами игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова и The Bell Pxhere

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Знаток игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* попал в список иностранных агентов. Минюст России также внес издание The Bell ** в соответствующий реестр на сайте министерства.

В список добавили несколько новых физических лиц, среди них — журналист телеканала «Дождь»** Михаил Фишман*, экологическое движение «42»**, общественный деятель Ростислав Моргузалов* и философ Рубен Апресян**.

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Уточняется, что ряд сотрудников The Bell* отмечены в реестре как «участники», а не как отдельные иноагенты.

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*Телеканал «Дождь», The Bell, Михаил Фишман, Рубен Апресян и Ростислав Моргузалов — признаны в России СМИ, исполняющими функции иноагента.

**Экологическое движение «42», Ровшан Аскеров, Рубен Апресян и Ростислав Моргузалов признаны в России физическими лицами — иностранными агентами.