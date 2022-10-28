Минюст внес в список иноагентов Bookmate и сотрудников «Дождя» | 360°

Общество 28 октября 2022, 23:08 Минюст внес в список иноагентов Bookmate и сотрудников «Дождя» Минюст РФ включил в список иноагентов гендиректора и журналистов «Дождя» Pxhere

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Генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева** попала в список иностранных агентов. Минюст России внес ее и еще нескольких человек в соответствующий реестр на сайте министерства.

Также в список «запрещенных» попали Екатерина Котрикадзе** и Владимир Роменский**. Согласно данным из открытых источников, они оба являются журналистами телеканала «Дождь»*.

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«Полк» иностранных агентов пополнился украинским политологом Тарасом Березовцем**, международным журналистом Иваном Яковиным**. Также иноагентом стал Михаил Беньяш**. У всех указанных физлицах в графе «сведения об иностранных источниках» упоминается Украина.

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Кроме того, Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию, владеющую сервисом для чтения книг по подписке Bookmate*, ее директора Андрея Баева* и директора по маркетингу Алексея Докучаева*

*Телеканал «Дождь», Bookmate, Андрей Баев и Алексей Докучаев — призанны в России СМИ — иностранными агентами.

**Наталья Синдеева, Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский, Тарас Березовец, Иван Яковин, Михаил Беньяш признаны в России физическими лицами — иностранными агентами.