Общество 08 сентября 2023, 21:45 Минюст внес в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Котлярова Минюст РФ: в реестр иноагентов внесли Котлярова, Пелевину и еще четырех человек РИА «Новости»

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Реестр иноагентов пополнили солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров*, историк Андрей Малыгин*, политик Наталья Пелевина* и еще три человека. Информация об этом появилась на сайте Минюста России.

«Котляров* открыто выступал в поддержку Украины. <…> Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории РФ», — говорится в

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Солиста также обвиняют в создании материалов и формировании антироссийских взглядов, а также распространении недостоверной информации о российской власти.

В реестр также попали социолог Николай Митрохин*, журналист Мумин Шакиров*, историк Андрей Малыгин*, политик Наталья Пелевина* и депутат Тульской области Ольга Подольская*.

Неделей ранее Минюст внес в реестр 10 человек. Среди них главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов*, писатель Олег Радзинский* и комик Руслан Белый*.

*Признаны в России иностранными агентами.