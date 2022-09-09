Минюст России внес в реестр иноагентов журналистку Латынину и политолога Соловья | 360°

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Минюст России внес в реестр иноагентов журналистку Латынину и политолога Соловья

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Министерство юстиции России дополнило список физических лиц и СМИ, выполняющих роль иностранных агентов. В реестр внесли журналиста Юлию Латынину*, публициста и историка Валерия Соловья* и других.

«Латынина Юлия Леонидовна*, Эйдельман Тамара Натановна*, Наки Майкл Сидней*, Соловей Валерий Дмитриевич*, Шукаева Елена Викторовна*, Афанасьев Андрей Андреевич*», — значатся в реестре физлиц-иноагентов.

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Юлия Латынина* — известный журналист и блогер.

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В список ранее добавили музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрия Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*.

Депутат Евгений Федоров предложил изменить меру наказания за дискредитацию Вооруженных сил России для иноагентов. Он предложил им заниматься чем угодно, но не политикой.

*Андрей Макаревич, Дмитрий Гордон, Катерина Гордеева, Юлия Латынина, Тамара Эйдельман, Наки Макйл Сидней, Валерий Соловей, Елена Шукаева, Андрей Афанасьев внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.

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