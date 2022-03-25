Минюст внес «Мужское государство» в список экстремистских организаций

Межрегиональное объединение «Мужское государство» появилось под номером 90 в перечне экстремистских организаций на сайте Минюста. Сведения размещены 25 марта.

Отмечается, что организацию внесли в список на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.

Организация появилась в 2016 году на базе закрытого сообщества в соцсети. Иск о признании сообщества экстремистской организацией и запрете его деятельности в России подала областная прокуратура. Суд удовлетворил иск. Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в сообществе практиковались признаки угроз и возбуждения ненависти в отношении женщин, в частности матери-одиночки, которая усыновила темнокожего ребенка.

Суд признал организацию экстремистской. Ряд интернет-площадок заблокировал группы сторонников радикального сообщества. Юристы не исключили, что организатора «Мужского государства» Владимира Позднякова, если он вернется в Россию, ждут судебные иски от жертв травли. Попытка возродить сообщество может обернуться для него тюремным заключением.