Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных СМИ и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, еще четырех человек и одну организацию. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна*, Гималова Регина Эмилевна*, Григорьев Андрей Валерьевич* и Григорьева Алина Александровна*», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в перечне появилась также Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право»*.

Министерство юстиции России внесли в список СМИ-иноагентов Фонд «Иркутский союз библиофилов»* и ООО «Честные выборы»*. Обе организации были внесены в реестр по собственному желанию.

Ранее в данный реестр были включены «Иркутский союз библиофилов»* и «Честные выборы»*. Тогда на сайте отмечалось, что обе организации добросовестно следуют законодательству России для тех лиц, которые оказались внесенными в перечень. Уточнялось, что все указанные меры направлены на то, чтобы повысить прозрачность их работы в стране.

Юридическое лицо включается в реестр в течение месяца с того момента, как его официально туда внесли. После этого весь контент, который создает организация, должен в обязательном порядке быть маркирован.

*СМИ, физические лица или некоммерческие организации выполняющие функции иноагента.