Минюст включил в список физлиц-иноагентов Роднянского, Пономарева и еще шесть человек | 360°

Общество 21 октября 2022, 21:57 Минюст включил в список физлиц-иноагентов Роднянского, Пономарева и еще шесть человек Продюсер Александр Роднянский

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Министерство юстиции России пополнило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В реестр попали бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, российский и украинский продюсер, основатель телеканала «1+1», экс-глава «СТС Медиа» Александр Роднянский* и еще шесть человек.

Помимо Роднянского* и Пономарева* в списке оказались политики Руслан Габбасов*, Семен Кочкин*, глава российского отделения правозащитной организации Transparency International** Илья Шуманов*, Катерина Босов*.

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Также в список внесены сотрудники ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы»: журналистка и ведущая Татьяна Шадрина*, журналист Александр Плющев*. Среди иностранных источников указанных политических деятелей числится Украина, у Плющева* и Шадриной* дополнительно значится Германия.

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Также в список юридических лиц — иноагентов внесли общество «Иновещание», учрежденное политологом Валерием Соловьем*, который сам уже фигурирует в этом списке. В реестре он фигурирует с 9 сентября.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* и политолог Валерий Соловей* подали иск в суд на Минюст РФ. Они хотят оспорить решение о признании их иностранными агентами.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Признана иноагентом в России.