26 января 2024, 22:53
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова
Список иноагентов пополнили два физических и одно юридическое лицо. Минюст РФ внес в реестр блогера Дмитрия Потапенко, журналиста Максима Трудолюбова и проект «ВОТ ТАК».
По информации Минюста Потапенко выступал на информационных площадках иностранных СМИ и распространял недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике.
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Журналист Трудолюбов сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Также он открыто выступал против СВО и дискредитировал ВС РФ. СейчасТрудолюбов проживает за пределами России.
Согласно данным министерства, проект «ВОТ ТАК» выступал против спецоперации и распространял недостоверную информацию о российской армии.
На прошлой неделе в реестр иноагентов внесли социолога Григория Юдина* и блогера Владислава Олейника*. Также в список попали еще три человека и две организации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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