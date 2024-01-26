Общество 26 января 2024, 22:53 Минюст включил в реестр иноагентов блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова РИА «Новости»

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Список иноагентов пополнили два физических и одно юридическое лицо. Минюст РФ внес в реестр блогера Дмитрия Потапенко, журналиста Максима Трудолюбова и проект «ВОТ ТАК».

По информации Минюста Потапенко выступал на информационных площадках иностранных СМИ и распространял недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике.

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Журналист Трудолюбов сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Также он открыто выступал против СВО и дискредитировал ВС РФ. СейчасТрудолюбов проживает за пределами России.

Согласно данным министерства, проект «ВОТ ТАК» выступал против спецоперации и распространял недостоверную информацию о российской армии.

На прошлой неделе в реестр иноагентов внесли социолога Григория Юдина* и блогера Владислава Олейника*. Также в список попали еще три человека и две организации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.