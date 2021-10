Минюст включил саентологов в перечень нежелательных в России организаций

Министерство юстиции РФ включило «Всемирный институт саентологических предприятий»* в перечень нежелательных организаций. Такая же мера настигла «Библиотеку Рона Хаббарда»* и другие сообщества. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие организации: World Institute Of Scientology Enterprises International* (World Institute of Scientology Enterprises International*, WISE Int.*, „Всемирный Институт Саентологических Предприятий“*) (США); Church Of Spiritual Technology* (Church of Spiritual Technology*, CST*, „Церковь Духовной Технологии“*, использующая также наименование „L. Ron Hubbard Library“* („Библиотека Л. Рона Хаббарда“*) (США)», — написано в тексте сообщения.

Требование о признании этих организаций нежелательными в стране было направлено Генпрокуратурой в Минюст еще в сентябре. По сообщению ведомства, данные сообщества не соблюдают методы, которые были изначально заявлены в их учении.

Дианетика и саентология (сайентология) являются религиозно-философскими течениями, которые были основаны на территории США в 1950-х годах. Их автором является Лафайет Рон Хаббард.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России