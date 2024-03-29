Общество 29 марта 2024, 21:45 Минюст включил политолога Бориса Вишневского в реестр иноагентов РИА «Новости»

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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Бориса Вишневского*, адвоката Вадима Прохорова* и правозащитный проект «Первый отдел»**. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Борис Лазаревич Вишневский*, Вадим Юрьевич Прохоров*, а также проект „Первый отдел“**», — сказано в сообщении.

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По данным Минюста, Вишневский участвовал в создании материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о российской власти и выступал на площадках иностранных СМИ.

Борис Вишневский с декабря 2011 года был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, а с сентября 2016-го — руководителем фракции «Яблоко» в городском парламенте.

В феврале 2022 года он обратился к властям Санкт-Петербурга из-за увольнения учительницы литературы за то, что она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Организация, признанная иностранным агентом на территории России.