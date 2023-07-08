Общество 08 июля 2023, 12:30 Минюст удалил из перечня иноагентов первую попавшую туда организацию Минюст удалил из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию» Министерство юстиции Российской Федерации

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Министерство юстиции России удалило из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию». Информацию об этом указали в реестре ведомства.

Объединение юристов и экономистов из стран Евразии внесли в перечень иноагентов первым — 27 июня 2013 года.

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Решение об исключении приняли в среду, 5 июля. В ведомстве не пояснили причины для исключения из реестра. По данным ФНС, «Евразийскую антимонопольную ассоциацию» ликвидировали в конце июня.

В среду, 5 июня, Всемирный фонд природы (WWF)* внесли в список нежелательных организаций. Правозащитник Александр Ионов пояснил в беседе с «360», что это объединение несет политическую нагрузку.

Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвия) нежелательной в РФ.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента