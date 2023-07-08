08 июля 2023, 12:30
Минюст удалил из перечня иноагентов первую попавшую туда организацию
Минюст удалил из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию»
Министерство юстиции России удалило из реестра иноагентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию». Информацию об этом указали в реестре ведомства.
Объединение юристов и экономистов из стран Евразии внесли в перечень иноагентов первым — 27 июня 2013 года.
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Решение об исключении приняли в среду, 5 июля. В ведомстве не пояснили причины для исключения из реестра. По данным ФНС, «Евразийскую антимонопольную ассоциацию» ликвидировали в конце июня.
В среду, 5 июня, Всемирный фонд природы (WWF)* внесли в список нежелательных организаций. Правозащитник Александр Ионов пояснил в беседе с «360», что это объединение несет политическую нагрузку.
Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвия) нежелательной в РФ.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента
Европа
Россия
Иноагенты
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