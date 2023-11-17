17 ноября 2023, 22:13
Минюст России внес в список иноагентов Яну Троянову и The Moscow Times
Российский Минюст обновил список иностранных агентов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.
В перечень попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, политолог Александр Морозов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times, и компания Hidemy.network Ltd.
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Помимо этого министерство включило в список иноагентов ООО «Команда против пыток», учрежденное организацией «Комитет против пыток/Команда против пыток».
Ранее ведомство внесло в список иноагентов псковского политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*. Последний, по версии Минюста РФ, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа российской стороны, и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Россия
Иноагенты
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