Общество 17 ноября 2023, 22:13 Минюст России внес в список иноагентов Яну Троянову и The Moscow Times Кинопоиск

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Российский Минюст обновил список иностранных агентов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

В перечень попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, политолог Александр Морозов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times, и компания Hidemy.network Ltd.

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Помимо этого министерство включило в список иноагентов ООО «Команда против пыток», учрежденное организацией «Комитет против пыток/Команда против пыток».

Ранее ведомство внесло в список иноагентов псковского политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*. Последний, по версии Минюста РФ, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа российской стороны, и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.