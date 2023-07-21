Общество

21 июля 2023, 21:32

Минюст России расширил список иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева*, в списке ведомства оказалось и независимое интернет-издание «7×7. Горизонтальная Россия»**. Об этом сообщили на сайте Минюста.

В реестр также внесли имена депутата Госдумы II созыва (1995–2000 гг.) Константина Борового*, активиста Павла Суляндзига* и бывшего члена Общественной палаты РФ Александра Литвинова*.

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Список организаций, выполняющих функции иноагента пополнили общественная организация «Омское гражданское объединение»**, инициативная группа «Центр Т»** и автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого»**.

Ранее Минюст России включил в список иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова * и издание «Бумага»**.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

Иноагенты

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