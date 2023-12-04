Общество 04 декабря 2023, 19:39 Минюст расширил реестр нежелательных организаций Минюст включил в список нежелательных организаций «Российский комитет действия» РИА «Новости»

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Реестр иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России пополнился созданным в Литве «Российским комитетом действия»* и «Академической сетью „Восточная Европа“»* из Германии. Это следует из обновленного списка на сайте Минюста.

В документе говорится, что Генеральная прокуратура признала обе организации нежелательными 14 ноября этого года.

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«Российский комитет действия»* учредили уехавшие из России бизнесмены Борис Зимин** и Евгений Чичваркин**, экономист Сергей Гуриев**, политик Дмитрий Гудков**, шахматист Гарри Каспаров** и другие.

В качестве своей цели организация обозначила прекращение специальной военной операции.

«Академическая сеть „Восточная Европа“»* появилась в 2020 году после беспорядков в Белоруссии с участием сторонников единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Организация занималась поддержкой ученых и студентов в республиках бывшего Советского Союза.

Генеральная прокуратура в своем решении увидела в работе этих организаций угрозу основам конституционного строя России и приняла решение об ограничении их работы в стране, признав их нежелательными.

* Признана нежелательной организацией в России

** Признаны в России физическим лицами — иностранными агентами.