Общество 13 мая 2023, 18:01 Минюст призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента Чуйченко: статус иноагента надо давать за поступки против духовно-нравственных ценностей РИА «Новости»

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Статус иностранного агента могут давать за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил глава Минюста России Константин Чуйченко, сообщило РИА «Новости».

«Этот статус сейчас должен приобретать, в том числе если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — отметил Чуйченко.

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Он напомнил, что иностранный агент — статус, который предполагает необходимость соблюдения определенных поведенческих условий.

Глава Минюста предложил лишать иноагентов не только госфинансирования, но и в принципе возможности зарабатывать деньги.

В конце февраля в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иноагентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею о вводе дополнительного налога для иноагентов.